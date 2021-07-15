Lübnan Cumhurbaşkanlığı: Hariri, bakanlıklarla ilgili tüm değişiklikleri reddetti

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, hükümeti kurma görevini iade eden Saad el-Hariri'nin kabinede bakanlıklarla ilgili tüm değişiklikleri reddettiğini bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, hükümeti kurma görevini iade eden Saad el-Hariri'nin kabinede bakanlıklarla ilgili tüm değişiklikleri reddettiğini bildirdi.

Hariri'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşerek hükümeti kurma görevini bıraktığını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Hariri, mezhep eksenli dağılımda, bakanlıklarda ve getirilecek isimler üzerinde herhangi bir değişik yapılmasını reddetti." ifadesine yer verildi.

Hariri'nin ayrıca Meclisten gerekli güvenoyu için parlamentodaki grupların görüşünü almaya da karşı çıktığı ve bakanları kendi seçmekte ısrarcı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Hariri, bakanlıklara getirilecek isimlerde ve dağılımda değişiklikle alakalı Cumhurbaşkanı'yla anlaşma ve onunla istişare etme prensibini kabul etmedi. Bu durum affını isteme kararını önceden aldığını gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın hükümetin mümkün olan en kısa zamanda kurulması amacıyla gerekli parlamento görüşmeleri için tarih belirleyeceği bildirildi.

Hariri hükümeti kurma görevini bıraktı

Lübnan'da 22 Ekim 2020'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, dün teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmuştu.

Bugün başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında Avn ile yeniden bir araya gelen Hariri, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ile anlaşamadığı için hükümeti kurma görevini bıraktığını duyurdu.

Hariri, "Cumhurbaşkanı Avn ile kabine konusunda görüşlerimizi paylaştık. Cumhurbaşkanı'nın istediği bazı değişiklikler vardı. Ben bunları kabinenin özü olarak görüyordum. Güvenle alakalı ve bazı Hristiyan vekillerle ilgili konular vardı. Cumhurbaşkanı Avn'ın bu konulardaki tutumu değişmedi. Sayın Cumhurbaşkanı ile uzlaşamayacağımız netleşti." dedi.

Saad el-Hariri, "Görüşmede Cumhurbaşkanı'na kabine hakkında biraz düşünmesini önerdim ancak bana uzlaşmamızın mümkün olmadığını söyledi. Bu nedenle ben de hükümeti kurma görevinden affımı istedim." ifadelerini kullandı.

Hariri'nin görevi iade ettiğini duyurmasının ardından dolar, karaborsada ilk kez 20 bin Lübnan lirasının üzerine çıktı.

Lübnan'daki hükümet krizi ve Fransız girişimi

Lübnan hükümeti, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından tepkiler üzerine istifa etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Ağustos ve 1 Eylül 2020'de Lübnan'ı ziyaret etmiş ve teknokratlardan oluşacak hükümetin kurulması için girişimde bulunmuştu.

Ancak ülkedeki mezhep eksenli siyasi güçlerin bakanlık paylaşımında yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurma çalışmalarında aylardır ilerleme kaydedilmezken, Fransa'nın girişiminden de bir sonuç elde edilememişti.

Hariri, Aralık 2020'de, 18 bakanlık teknokratlar listesini Cumhurbaşkanı Avn'a sunmuştu. Avn ise Hariri'nin, özellikle Hıristiyan bakanların belirlenmesinde tek başına hareket ederek, Cumhurbaşkanlığı ile anlaşmaksızın hareket etmesine itiraz etmişti.

Meclis Başkanı Nebih Berri, daha sonra teknokratlardan oluşan kabine listesinin 18'den 24'e çıkarılması için bir girişimde bulunmuştu.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran