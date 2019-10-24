Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan protestoculara "Taleplerinizi dinlemeye hazırım" mesajı (2)

24.10.2019 23:30

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, bir haftadır hükümet karşıtı protestolarını sürdüren eylemcilerin taleplerini dinlemeye hazır olduğunu belirtti.

Avn, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den bu yana devam eden protestolara ilişkin yaptığı konuşmada, "Ben, sizlerin taleplerini bildirecek temsilcilerinizle bir araya gelmeye hazırım." dedi.

Televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Avn, daha önce Lübnan'ı bağımsız ve egemen kılan çığlıkların boşa gitmediği gibi günlerden beri meydanlardan duyulan çığlıkların da boşa gitmeyeceğini söyledi.

İfade özgürlüğünün herkes için saygı duyulan bir hak olduğunu belirten Avn, gösterilerce yolların kapatılmasına işaret ederek ancak halkın seyahat ve hareket hakkının da kısıtlanmaması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Saad el-Hariri'nin birkaç gün önce duyurduğu reform paketinin, Lübnan'ı finansal ve ekonomik çöküntüden kurtarmanın ilk adımı olacağını savunan Avn, şunları kaydetti:

"O reform paketi sizlerin ilk başarısı oldu. Çünkü sizler o reform paketinin önündeki tüm engelleri kaldırarak hızlıca onaylanmasına yardımcı oldunuz. Bu reform kararlarını takiben bir dizi mevzuat gelmelidir."

Avn, başta kendisi olmak üzere herkesin söz konusu reformların hayata geçirilmesi konusunun takipçisi olması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA