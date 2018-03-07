Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Dünyaya "Mülteci" Çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, siyasi çözüme bağlanmaksızın Suriyeli mültecilerin güvenli bölgelere dönüşünde kolaylık sağlanmasını talep etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'ta BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir araya geldi.



Görüşmede, BM'den "gecikebilecek siyasi çözüme bağlanmaksızın" Suriyeli mültecilerin, güvenli bölgelere dönüşünde kolaylık sağlanmasını isteyen Avn, "Lübnan'ın artık Suriyeli sığınmacıların ve bu durumun yansımalarının yüklerini taşıma gücü kalmadı. Uluslararası toplumun, siyasi çözüm beklenmeksizin sığınmacıların çatışmaların yaşanmadığı güvenli bölgelere dönmesi için harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Siyasi çözümün dış müdahaleler ve uluslararası planlar nedeniyle gecikebileceğine dikkati çeken Avn, uluslararası topluma Lübnan'ın daha fazla gücü kalmadığını anlama çağrısında bulundu.



Avn ayrıca, sığınmacı sayısının her geçen gün artması nedeniyle yalnızca yardım göndermenin yeterli olmadığını belirtti.



BM yetkilisi Grandi ise Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile görüşmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) dünya kamuoyuna daima, Suriye'ye komşu ülkelerde 5,5 milyon sığınmacı bulunduğu mesajını duyurmak istediğini ifade etti.



Bunlardan 1 milyondan fazlasının BMMYK tarafından Lübnan'da kayıtlı olduğunu aktaran Grandi, bu kapsamda sığınmacıları konuk eden Suriye'ye komşu ülkelere destek için haziran ayında Avrupa Birliği'nin Brüksel'de düzenleyeceği konferansın Lübnan'a destek için fırsat olacağını kaydetti.



Grandi, Suriye'deki durumun sığınmacıların dönüşü için uygun olmadığını, Doğu Guta'da yaşananların da bunun kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Lübnan'a gelen BM Komiseri Grandi, cuma gününe kadar sürecek programı kapsamında Lübnan'da Suriyeli mültecilerin kaldığı kampları ziyaret edecek.



Nüfusuna oranla en fazla sığınmacıyı barındıran Lübnan'da BM rakamlarına göre yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan makamları ise bu rakamın 1,5 milyon civarında olduğunu ifade ediyor.