Lübnan Cumhurbaşkanı: "Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurulması yüksek önceliğe sahip"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan Cumhurbaşkanı: "Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurulması yüksek önceliğe sahip"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurmanın yüksek önceliğe sahip olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurmanın yüksek önceliğe sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, resmi ziyaret çerçevesinde Lübnan'a gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, teknokratlar hükümeti kurulması tavsiyesinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimine işaret eden Avn, Fransız girişiminin ilk maddesi olan mali denetimi içeren reformların uygulanmasının, Lübnan'ın yeniden canlanması, halkın ve uluslararası toplumun güvenini yeniden kazanması için en önemli nokta olduğunu kaydetti.

Açıklamada Avn'ın, "Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurulması yüksek önceliğe sahip." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı, iç ve dış engellerin yanı sıra ilgililerin yanıt vermemelerine rağmen hükümetlerin kurulmasında benimsenen anayasal ilkeyi takip ederek pratik sonuçlara ulaşmak için çaba göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Hükümetin kurulması sürecinde katedilen aşamalara ilişkin Fransız Bakan'a bilgi veren Avn, Meclisin güvenini kazanabilmesi için hükümetin kurulması sırasında siyasi ve mezhepsel dengenin korunmasındaki sorumluluğuna dikkati çekti.

Yurt dışına kaçırılan paralar

Avn, Lübnan'dan kaçırılan paraların ülkeye iadesi konusunda başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinden yardım istedi.

Bunun reformların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını aktaran Avn ayrıca ülkedeki kamu fonları ya da Avrupa'dan gelen fonları kötüye kullananların, yolsuzluk veya kara para aklama yoluyla fonları boşa harcayanların Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ne göre kovuşturulmasına da yardımcı olacağını vurguladı.

Ziyareti kapsamında Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de Beyrut'taki konutunda bir araya gelen Fransa Dışişleri Bakanı, ülkeye ve bölgeye ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Fransız Bakan, Avn ve Berri ile görüşmelerinin ardından hiçbir açıklama yapmadı.

Beyrut'a dün akşam ulaşan Le Drian'ın ziyaretinin cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın ardından 6 Ağustos ve 1 Eylül'de Lübnan'ı ziyaret ederek, ülkede teknokratlar hükümeti kurulması girişiminde bulunmuştu. Ancak ülke içi anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurulamazken girişim de başarıya ulaşamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı: 'Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurulması yüksek önceliğe sahip'
Lübnan Cumhurbaşkanı: 'Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurulması yüksek önceliğe sahip'
Lübnan Cumhurbaşkanı: 'Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurulması yüksek önceliğe sahip'
Lübnan Cumhurbaşkanı: 'Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurulması yüksek önceliğe sahip'

Kaynak: Anadolu Ajansı

İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi! Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor
İngiltere ile Fransa arasında balıkçılık gerilimi! Savaş gemileri Jersey adasına gidiyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Diego Cyle Larin Salih Uçan Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lübnan Cumhurbaşkanı: "Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurulması yüksek önceliğe sahip" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 17:24:05. #1.14#

title