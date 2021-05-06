Lübnan Cumhurbaşkanı: "Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurulması yüksek önceliğe sahip"

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurmanın yüksek önceliğe sahip olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurmanın yüksek önceliğe sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, resmi ziyaret çerçevesinde Lübnan'a gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, teknokratlar hükümeti kurulması tavsiyesinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimine işaret eden Avn, Fransız girişiminin ilk maddesi olan mali denetimi içeren reformların uygulanmasının, Lübnan'ın yeniden canlanması, halkın ve uluslararası toplumun güvenini yeniden kazanması için en önemli nokta olduğunu kaydetti.

Açıklamada Avn'ın, "Meclisin güvenini kazanacak yeni bir hükümet kurulması yüksek önceliğe sahip." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı, iç ve dış engellerin yanı sıra ilgililerin yanıt vermemelerine rağmen hükümetlerin kurulmasında benimsenen anayasal ilkeyi takip ederek pratik sonuçlara ulaşmak için çaba göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Hükümetin kurulması sürecinde katedilen aşamalara ilişkin Fransız Bakan'a bilgi veren Avn, Meclisin güvenini kazanabilmesi için hükümetin kurulması sırasında siyasi ve mezhepsel dengenin korunmasındaki sorumluluğuna dikkati çekti.

Yurt dışına kaçırılan paralar

Avn, Lübnan'dan kaçırılan paraların ülkeye iadesi konusunda başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinden yardım istedi.

Bunun reformların gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını aktaran Avn ayrıca ülkedeki kamu fonları ya da Avrupa'dan gelen fonları kötüye kullananların, yolsuzluk veya kara para aklama yoluyla fonları boşa harcayanların Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ne göre kovuşturulmasına da yardımcı olacağını vurguladı.

Ziyareti kapsamında Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de Beyrut'taki konutunda bir araya gelen Fransa Dışişleri Bakanı, ülkeye ve bölgeye ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Fransız Bakan, Avn ve Berri ile görüşmelerinin ardından hiçbir açıklama yapmadı.

Beyrut'a dün akşam ulaşan Le Drian'ın ziyaretinin cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın ardından 6 Ağustos ve 1 Eylül'de Lübnan'ı ziyaret ederek, ülkede teknokratlar hükümeti kurulması girişiminde bulunmuştu. Ancak ülke içi anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet kurulamazken girişim de başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı