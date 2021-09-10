Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: 'Yeni hükümet, ulaşabildiğimiz en iyisidir' - Haberler
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Yeni hükümet, ulaşabildiğimiz en iyisidir"

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn:

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümetin "ulaşabildikleri en iyisi olduğunu" söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Necib Mikati başbakanlığında kurulan yeni hükümetin "ulaşabildikleri en iyisi olduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, Mikati'nin hükümetiyle ilgili basına yaptığı açıklamada, "Yeni hükümet, ulaşabildiğimizin en iyisidir. Bizler uçurumdayız ve bundan kurtulmak için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Avn, ekmek, benzin ve mazot gibi temel sorunları çözmenin yanı sıra yoksulluk, borçlar, salgın ve Beyrut Limanı'ndaki patlamanın arkasında bıraktığı sorunlara odaklanacaklarını aktardı.

Hariri'den yeni hükümete destek

Sünni Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Saad el-Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Nihayet. 12 ay süren boşluktan sonra ülkemizde bir hükümet oldu." ifadelerini kullandı.

Hariri, ülkedeki çöküşün önüne geçmesi ve ekonomik reformları hayata geçirmesi için Mikati'ye her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan sonra 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine 26 Temmuz'da yenisini kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Mikati, hükümetini açıklamıştı.

Lübnan'da durumun gerçekten çok kötü olduğuna ve ilaçların dahi piyasada bulunamadığına işaret eden Mikati, yeni hükümetin başarılı olması için engelleme ve umutsuzluk politikaları yerine iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getirmişti.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri
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