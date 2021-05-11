Lübnan Cumhurbaşkanı Avn uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını durdurmaya çağırdı
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını durdurmaya çağırdı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını durdurmaya çağırdı
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da birkaç gündür süren İsrail saldırılarına ilişkin gelişmeleri takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmaya çağıran Avn, "Adalet olmadan barış olmaz, adalet de başkalarının haklarına saygı gösterilmeden sağlanmaz." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının direnişini selamlayan Avn, "Güç ilkesinin tiranlığı, göçe zorlama ve haklarını ellerinden alma yöntemleri daha fazla şiddete yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Heniyye'den Cumhurbaşkanı Avn'a mesaj

Açıklamada ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail'in saldırılarına dair Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a bir bilgilendirme mesajı gönderdiği belirtildi.

Mesajında, Filistin halkı ve kutsallarına yönelik saldırıların durdurulması için bölgesel ve uluslararası siyasi ve diplomatik destekleri toplama çabasına girilmesi talebinde bulunan Heniyye, şunları kaydetti:

"Kudüs'teki halkımız, Filistinliler, tüm Arap ve Müslümanların yerine 50 yılı aşkın süredir toprağı ve kutsalları savunmakta direnişini sürdürüyor. Halkımız, topraklarını kurtararak dönüş hakkını elde edinceye ve başkenti Kudüs olan Filistin devletini kuruncaya kadar bu yoldan dönmeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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