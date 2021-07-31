Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Ordu, Lübnan'da hala istikrar ve ulusal birliğin en emin garantisi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Ordu, Lübnan'da hala istikrar ve ulusal birliğin en emin garantisi"

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: 'Ordu, Lübnan'da hala istikrar ve ulusal birliğin en emin garantisi'
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkede istikrar ve ulusal birliğin en emin garantisinin hala ordu olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkede istikrar ve ulusal birliğin en emin garantisinin hala ordu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabında, Cumhurbaşkanı Avn'ın Lübnan'da her yıl 1 Ağustos'ta kutlanan ordu ulusal günü dolayısıyla yayımladığı mesajına yer verildi.

Lübnanlıları ordunun etrafında kenetlenerek ulusal birliği korumaya çağıran Avn, "Ordu Lübnan'da hala istikrar ve ulusal birliğin en emin garantisi." ifadesini kullandı.

Avn, "uluslararası toplumun orduyu destekleme taahhütlerinin Lübnan ordusunun ülkeyi ve anayasal kurumlarını korumadaki rolüne olan güveninin sürekli bir işareti" olduğuna dikkati çekti.

Avn ayrıca, ulusal birliğin korunmasının Lübnan'ı inşa etmenin en sağlam temeli ve karanlık tünelden çıkış kapısı olduğunu ifade etti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları arttırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine, 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede yaklaşık bir yıldır yeni hükümet kurulamadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 26 Temmuz'da yeni hükümeti kurma görevini eski Başbakan Necib Mikati'ye verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen alanların 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini bildirdi Açıklaması
Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik İlham Aliyev Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Çağatay Akman Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Ceyhun Gülselam
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Ordu, Lübnan'da hala istikrar ve ulusal birliğin en emin garantisi" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 13:40:24. #1.15#

title