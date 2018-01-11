Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Lübnan'da Parlamento Seçimleri Zamanında Yapılacak"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin Orta Doğu'da büyük öneme sahip olduğunu ve parlamento seçimlerinin zamanında yapılacağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'a gelecek birkaç hafta içinde çeşitli konularda yapılacak olan yardımı hedefleyen uluslararası konferansların ülkesinin komşuları ve dünyadaki etkisi, önemini ve karakteristiğini gösterdiğini söyledi. Mişel Avn, bu konferanslarda alınacak kararların Lübnan ordusu ve güvenlik güçleri ve ekonomisini güçlendirmesi ve Suriye'den Lübnan'a gelen göçün etkilerini karşılamasını beklediğini söyledi.

Mişel Avn, Fransa'nın Lübnan Büyükelçisi Bruno Fuchia'nın da hazır bulunduğu, bazı Arap ülkelerine ziyaret turunda bulunan Orta Doğu'daki Hristiyanlar ve Azınlıklar Temas Grubu'nun Başkanı Fransız Senatör Bruno Rotayo ile Bağdat Sarayında görüştü. Toplantıda, İnsani yardım kuruluşları ve Milletler arası teşkilatların Lübnan'a göç eden Suriyelilerin yüzde 80'nin güvenlik ve istikrarın sağlandığı topraklarına geri dönmek istediklerinin tespit edilmesine vurgu yapılarak Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilme konusunda ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçen Kasım ayında Saad Hariri'nin Başbakanlıktan istifa etmesiyle ortaya çıkan durumda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Lübnan'la yaptığı dayanışma sebebiyle kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Avn'dan seçim açıklaması

Mişel Avn ülkede seçimlerin halkın görüşlerini doğru bir şekilde yansıtabileceği yeni seçim yasasıyla zamanında yapılacağını söyledi. Avn, ordu ve güvenlik güçlerinin ülkede istikrarı sağlamak için kararlı olduğunu ve Bekaa vadisinde teröristleri yendiğini ve kalıntılarını takibe alındığını dile getirdi.

Lübnan'a yardım gayretinden dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a teşekkürlerini bildirdiğini kaydeden Mişel Avn, onu Nisan ayında Beyrut'a ziyaretlerini beklediğini sözlerine ekledi. - BEYRUT