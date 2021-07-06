Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Katar Dışişleri Bakanı ile ülkesindeki hükümet krizini görüştü

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ülkesindeki ekonomik kriz ve aylardır sonuç alınamayan yeni hükümeti kurma sürecini ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ülkesindeki ekonomik kriz ve aylardır sonuç alınamayan yeni hükümeti kurma sürecini ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, bir günlük ziyaret için başkent Beyrut'a gelen Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Avn, Katar'ın ülkesine yönelik birçok alanda devam eden desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve yeni hükümeti kurma sürecindeki gecikmelere ilişkin Al Sani'ye bilgi veren Avn, ülkesinin içinden geçtiği zorlukları aşması için Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yardım odaklı ilgisinden ötürü teşekkür etti.

Katar'ın her zaman Lübnan'ın yanında yer aldığını vurgulayan Avn, ülkesindeki krizlerin çözümüne yardım için Doha'nın atabileceği her adımın memnuniyetle karşılanacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Al Sani de Katar Emiri'nin selamlarını iletti ve Lübnan'ın farklı alanlarda yaşadığı zorlukları aşması için yardıma hazır olduklarını aktardı.

Lübnan'a bir günlük ziyarette bulunan Al Sani, Cumhurbaşkanı Avn'ın ardından Meclis Başkanı Nebih Berri ve yeni hükümeti kurmakla görevli Saad el-Hariri ile görüştü.

Katar Devlet Güvenlik Birimi Başkanı Abdullah Muhammed el-Huleyfi'nin de eşlik ettiği Beyrut ziyareti kapsamında Al Sani'nin, Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile de bir araya gelmesi ve ardından kısa bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada dolar 17 bin lira üzerinden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı