Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in ülkesine yönelik artan ihlallerinin BMGK'da tartışılmasını istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tartışılması çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, BM Lübnan Özel Koordinatör Yardımcısı Necat Ruşdi'yi başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik ihlalleri ile İsrail açıklarında denize sızan petrolün Lübnan kıyılarında kirlilik oluşturması konusunun ele alındığı görüşmede, söz konusu petrol sızıntısına ilişkin Lübnan'ın hazırladığı rapor Ruşdi'ye teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Avn, BMGK'nın 18 Mart'ta 1701 sayılı kararını tartışacağı oturumda, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan ihlalleri ile bahsi geçen petrol sızıntısının da ele alınması talebinde bulundu.

Avn, ülkesinin kıyılarını kirleten petrol sızıntısının ekonomik ve çevresel zararlarının karşılanması haklarından geri adım atmayacağına dikkat çekti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 25 Şubat'ta İsrail kıyılarından gelen petrol sızıntısının ülkenin sahillerindeki büyük bir alanı kapsadığına dair BM'ye bilgi verdiklerini duyurmuştu.

BMGK'nın Ağustos 2006'da aldığı 1701 sayılı karar, Lübnan ile İsrail sınırındaki tüm çatışmaların sona ermesini öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi