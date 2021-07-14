Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, hükümeti kurmakla görevli Hariri ile bugünkü görüşmesinin olumlu geçmesinden umutlu

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Ekim 2020'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin olumlu sonuç vermesinden ümitli olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Ekim 2020'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin olumlu sonuç vermesinden ümitli olduğunu belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu Danışmanı Patrick Dorrell'i başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Ülkesinde ekonomik reformları hayata geçirecek ve yolsuzluklarla mücadele edecek yeni hükümeti kurma çabalarının sürdüğünü söyleyen Avn, yeni hükümetin kurulmasının önündeki yurt içi ve yurt dışı engellerden söz etti.

Lübnanlıların çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmasına rağmen 9 aydır hükümetin kurulamadığını vurgulayan Avn, yeni hükümeti kurmakla görevli Hariri ile bugün yapacağı görüşmenin olumlu sonuçlar vermesi temennisinde bulundu.

Fransız yetkililerin Lübnan'a peş peşe gerçekleştirdikleri ziyaretlerin bu ülkeye verdikleri önemin göstergesi olduğunu savunan Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Beyrut Limanı'ndaki patlamanın soruşturmaları, sebep ve sorumluların bulunmasının ardından hesap sorulması amacıyla devam ediyor. Suç işleyen veya kusurlu bulunan hiç kimseye siyasi koruma olmayacak."

Dorrell ise Fransa'nın, Lübnan'a destekleri kapsamında gelecek ay uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacağını aktardı.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken karaborsada dolar 19 bin 500 lira üzerinden işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi