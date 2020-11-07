Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, eski Dışişleri Bakanı Basil'in ABD'nin yaptırım listesine alınmasının arkasındaki delilleri istedi
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, eski Dışişleri Bakanı Basil'in ABD'nin yaptırım listesine alınmasının arkasındaki delilleri istedi

07.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 07.11.2020 14:41
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, eski Dışişleri Bakanı Basil'in ABD'nin yaptırım listesine alınmasının arkasındaki delilleri istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe'ye, ABD'nin yaptırım listesine aldığı eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil hakkındaki delillerin öğrenilmesi için gerekli temasları yapması talimatı verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe'ye, ABD'nin yaptırım listesine aldığı eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil hakkındaki delillerin öğrenilmesi için gerekli temasları yapması talimatı verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın Bakan Vehbe'den Beyrut'taki ABD büyükelçiliği ve Washington'daki Lübnan büyükelçiliği ile temasa geçerek, Cibran Basil'e yaptırım uygulanmasına neden olan konulardaki kanıtları elde ederek, Lübnan yargısına ulaştırmasını istediği belirtildi.

Avn, suçlamalarla ilgili herhangi bir veri olması durumunda bu davayı mahkemeye kadar doğrudan takip edeceğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı, cuma günü, eski Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in yaptırım listesine alındığı duyurmuştu.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada söz konusu yaptırımların, "Basil'in yolsuzluğa ve Hizbullah ile ilişkilere karışması kapsamında uygulandığını" ifade etmişti.

Hizbullah'ın müttefiki Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi lideri Basil ise, Twitter hesabından ABD'nin kendisini yaptırım listesine almasına dair yaptığı açıklamada, "Ne yaptırımlar beni korkutur ne de sözler beni cezbeder. Kendim için Lübnan'ı feda etmeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan'ın eski Dışişleri Bakanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın damadı olan Basil, Lübnan'daki en etkili politikacılardan biri olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Naim Bercavi

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