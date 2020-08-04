Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan emniyet birimlerine "patlama bölgesinde güvenliğin tesis edilmesi"... Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama sonrası emniyet birimlerine bölgede güvenliğin tesis edilmesi talimatı verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama sonrası emniyet birimlerine bölgede güvenliğin tesis edilmesi talimatı verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açılmadaya göre, Avn, ülkedeki tüm emniyet birimlerinden patlamanın yaşandığı bölge ve çevresinde güvenliği tesis etmelerini istedi.

Avn ayrıca Sağlık Bakanlığına yaralılara ücretsiz ilk yardım hizmeti sunulması ve patlamada evleri zarar gören ailelere barınma imkanı sağlanması talimatı verdi.

Öte yandan patlamanın ardından Beyrut'taki hastanelerin büyük bir kısmı dolduğu için yaralarıların başkent dışındaki hastanelere sevk edilmeye başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA