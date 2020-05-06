Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ekonomik krize karşı ulusal birlik çağrısı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki siyasi grupları, mevcut ekonomik krizi aşmak için birlik olmaya çağırdı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki siyasi grupları, mevcut ekonomik krizi aşmak için birlik olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkeyi ekonomik krizden kurtarmak amacıyla hükümetin sunduğu kurtarma planını görüşmek üzere parlamentodaki siyasi partilerin liderleri ile bir araya geldi.

Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda Lübnanlılar olarak karanlık bir tünele girdiklerini ve çıkmak için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Ülkesindeki mevcut krizin uzun yıllardır tüketime dayalı ekonomiyi sürdüren yanlış politikaların sonucu olduğunu ifade eden Avn, Lübnan'a destek için Fransa'da 2 yıl önce düzenlenen CEDRE konferansı sırasında karara bağlanan yatırım projelerini hızlıca başlatma ve uluslararası kuruluşların sunduğu raporlardaki tavsiyelere uyma çağrısında bulundu.

Kurtarma planı çerçevesinde gösterecekleri fedakarlıklarla kapsamlı bir ekonomik ve mali çöküntünün önüne geçmeleri gerektiğini dile getiren Avn, mevcut ekonomik krizi aşmak için siyasi grupları ulusal birliği sağlamaya davet etti.

Kurtarma planının siyasi bir düşünceyle değil, ekonomik bir düşünceyle hazırlandığını aktaran Avn, "Halihazırda bize düşen, hem yurt içinde hem de uluslararası arenada Lübnan devleti ve bankacılık sektörüne olan güveni geri kazandıracak çalışmalara ivedilikle başlamaktır." dedi.

Başbakan'dan siyasi çekişmelere girmeme çağrısı

Başbakan Hassan Diyab da kurtarma planında sunduklarının geliştirilmeye açık öneriler olduğunu ifade etti.

Ülkenin finansal yapısındaki hasarın giderilmesi için ulusal birliği sağlamaları gerektiğini dile getiren Diyab, siyasi parti ve kuruluşlara, bedelini herkesin ödeyeceği yeni çekişmelere girilmemesi çağrısında bulundu.

Maliye Bakanı Gazi Vezni ise Lübnan'ın benzeri görülmemiş bir ekonomik krizden geçtiğini ve hükümetin buna karşı 5 yıllık bir kurtarma planı hazırladığını hatırlattı.

Uluslararası desteklerden önce serbest döviz kuruna geçmelerinin bir çöküntüye yol açabileceğini vurgulayan Vezni, dolayısıyla bu aşamada kuru sabit tutmaya devam edeceklerini ancak zamanı geldiğinde serbest döviz kuruna geçebileceklerini aktardı.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, 29 Nisan'da ülkede kötüye giden ekonomik durumu düzeltmek için sunulan "ekonomik kurtarma planını" oy birliğiyle onaylamıştı.

Başbakan Diyab ve Maliye Bakanı Gazi Vezni de Lübnan'ın IMF'den yardım talebini içeren belgeyi imzalamıştı.

Kaynak: AA