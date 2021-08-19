Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'li Büyükelçi ile Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunu ele aldı
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'li Büyükelçi ile Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunu ele aldı

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'li Büyükelçi ile Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunu ele aldı
Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunu görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunu görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Shea, Cumhurbaşkanı Avn'ı telefonla aradı.

Shea görüşmede, ABD yönetiminin, Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunda Beyrut yönetimine yardım etmeye karar verdiğini Avn'a iletti.

Büyükelçi Shea, Mısır'dan tedarik edilecek gazla Ürdün'de elektrik üretileceğini ve bu elektriğin Suriye üzerinden hatlarla Lübnan'a getirileceğini aktardı.

ABD'nin bu sürecin başarılı olması için büyük çaba harcadığına değinen Shea, "Mısır'a gaz bedelinin ödenmesi, elektrik nakil hatlarının onarılması ve güçlendirilmesi ile gaz boru hatlarının bakımının yapılması için Dünya Bankası ile müzakereler devam ediyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn ise derin ekonomik krizden geçen Lübnanlıların yararına olacak bu planın gerçekleşmesi için sarf ettiği çabadan ötürü Büyükelçi Shea'ya teşekkür etti.

Ülkedeki elektrik kesintileri ve akaryakıt krizi

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde haftalardır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıt piyasada bulunamadığı için karaborsadan fahiş fiyatla aldıkları gerekçesiyle faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'li Büyükelçi ile Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunu ele aldı - Haberler
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