Son dakika haberleri! Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun: "Lübnan, cehenneme doğru gidebilir"
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Son dakika haberleri! Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun: "Lübnan, cehenneme doğru gidebilir"

Son dakika haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hükümetin kurulamaması durumunda Lübnan'ın "cehenneme" doğru gidebileceğini söyledi.

Son dakika haberleri! Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun:
21.09.2020 16:48 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:00

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, hükümetin kurulamaması durumunda Lübnan'ın "cehenneme" doğru gidebileceğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, bugün yaptığı açıklamada Lübnan'ın kabine krizi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. "Pozisyonlar zorlaştıkça, ufukta bir çözüm görünmüyor" diyen Aoun, hükümetin kurulamaması durumunda Lübnan'ın "cehenneme" doğru gidebileceğini söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı, Fransa'nın yeni bir kabine kurulmasına yönelik teşviklerine rağmen hükümetin kurulamaması halinde durumun kötüleşeceğini vurguladı.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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