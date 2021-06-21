Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'yi tebrik etti
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Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'yi tebrik etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'yi tebrik etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, İran Cumhurbaşkanlığı seçimini yeni kazanan İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, İran Cumhurbaşkanlığı seçimini yeni kazanan İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi. Aoun, Reisi'ye yeni aldığı görevde başarılar dilerken, Beyrut ve Tahran arasındaki ilişkilerin dostça olduğunu ve onları geliştirmek istediğini vurguladı.

Öte yandan, geçtiğimiz Cuma günü İran'da 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhafazakar Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi kazanmıştı. Reisi'yi destekleyen İranlılar kutlama için başkent Tahran'da sokaklara dökülmüştü. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'yi tebrik etti - Haberler
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