Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etti Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar görevinden istifa etti.

Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar görevinden istifa etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve en az 160 kişinin ölümüne neden olan şiddetli patlamanın ardından ülkede siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor. Hükümet karşıtı protestolar devam ederken istifalar arka arkaya gelmeye başladı. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in istifasının ardından Çevre Bakanı Damianos Kattar da görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kattar yaptığı açıklamada, "Hükümet reform yapmak için bir dizi fırsatı kaybetti" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İHA