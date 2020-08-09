Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etti
Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar görevinden istifa etti.
09.08.2020 22:29 | Son Güncelleme: 09.08.2020 22:51
Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar görevinden istifa etti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve en az 160 kişinin ölümüne neden olan şiddetli patlamanın ardından ülkede siyasi ve ekonomik kriz devam ediyor. Hükümet karşıtı protestolar devam ederken istifalar arka arkaya gelmeye başladı. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed'in istifasının ardından Çevre Bakanı Damianos Kattar da görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kattar yaptığı açıklamada, "Hükümet reform yapmak için bir dizi fırsatı kaybetti" dedi. - BEYRUT
Kaynak: İHA