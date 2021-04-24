Lübnan çekirge sürülerinin istilası ile karşı karşıya
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Lübnan çekirge sürülerinin istilası ile karşı karşıya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan'da tarlalar dün akşam saatlerinde çekirge sürülerinin saldırısına uğrarken, olay yerine teknik ekip gönderildiği açıklandı.

Lübnan'da tarlalar dün akşam saatlerinde çekirge sürülerinin saldırısına uğrarken, olay yerine teknik ekip gönderildiği açıklandı.

Lübnan'ın doğusunda yer alan Ersal bölgesinde bulunan tarlalar, dün akşam saatlerinde çekirge sürülerinin istilasına uğradı. Lübnan Kültür ve Tarım Bakanı Abbas Mortada yerel bir radyo kanalına verdiği bir röportajda, bakanlığın teknik ekiplerinin çekirge sürülerine hedef olan bölgelere gönderildiğini açıkladı. Ekibin söz konusu bölgelerde incelemelerinin sürdüğünü ve çekirge istilalarının hafife alınmaması gereken bir durum olduğunu belirten Mortada, "Durum tehlikeli, milyonlarca çekirge sarı renkte. Bu, çekirgelerin çiftleşme ve üreme aşamasında olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Mortada ayrıca, Ersal bölgesindeki arıcılara, ordu helikopterleri tarafından yürütülen ilaçlama ve Bakanlık ekiplerinin çekirge sürüleri ile mücadele çalışmalarına karşı arı kovanlarını korumaları için hızlı tedbirler almaları için çağrıda bulundu. Durumun daha da kötüye gidebileceğini ifade eden Bakan, Suriye sınırına yakın yerlerde yaşayanları, çekirge görmeleri durumunda hükümetin duruma hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi için Bakanlığa haber vermeye çağırdı.

Öte yandan Lübnan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, çekirgelerin görüldüğü Ersal, Baalbek ve Ras Baalbek bölgelerinde askeri helikopterler aracılığıyla ilaçlama yapıldığı belirtildi.

-İHA-

Lübnan çekirge sürülerinin istilası ile karşı karşıya
Lübnan çekirge sürülerinin istilası ile karşı karşıya
Lübnan çekirge sürülerinin istilası ile karşı karşıya
Lübnan çekirge sürülerinin istilası ile karşı karşıya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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