Lübnan, borcunu ödeyerek BM Genel Kurulu'ndaki oy kullanma hakkını geri aldı

14.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:44

Lübnan, Birleşmiş Milletler'e (BM) zorunlu mali katkı borcunu ödeyerek, Genel Kurul'daki oy verme hakkını geri aldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın BM'ye üyelik aidatını ödediği ve böylece yeniden oy kullanma hakkına kavuştuğu ifade edildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 10 Ocak'ta aralarında Lübnan'ın da olduğu bazı ülkelerin aidatlarını son iki yıldır ödemediklerini belirterek, oy verme haklarını kaybettiklerini duyurmuştu.

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, son 2 yılda örgüte borcu, yaptığı ödemeden fazla olan bir ülke, BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkını kaybediyor.

Geçen yıl, 193 üyeli örgüte, 146 ülke finansal katkısını tam yaparken, 47 ülke ödeme yapmamıştı.

Kaynak: AA