Lübnan Başbakanı, Suudi Arabistan ile ticari ve diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasından yana

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinin Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin yeniden başlamasını isteyerek, iş birliğine hazır olduklarını açıkladı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada Mikati'nin, Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki diplomatik krizin çözümü için başkent Beyrut'a gelen Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki ve beraberindeki heyeti Hükümet Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada Mikati'nin, ülkesinin Körfez ile ilişkilerinin iyileştirilmesi için çaba sarf edeceklerini söylediği kaydedildi.

Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerin onarılması ve eski haline dönmesi isteğini yineleyen Mikati, ikili ilişkilerdeki boşlukların iş birliği ve kardeşlik esasına dayalı bir şekilde doldurulacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Avn da heyeti kabul etti

Zeki başkanlığındaki Arap Birliği heyeti, Mikati'den sonra Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada Avn'ın, Suudi Arabistan ile dostane ilişkilerini onarma arzusunda olduğu ifade edildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı'ndan Riyad'a "Yemen" suçlaması

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında, Suudi Arabistan'a Yemen'deki tutumu nedeniyle suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış ve Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Ancak Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 30 Ekim'de, Yemen ise 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

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