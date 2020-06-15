Lübnan Başbakanı'ndan "iç ve dış odaklar ülkenin istikrarını tehdit ediyor" açıklaması Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, birtakım iç ve dış odakların, kitlesel protestolar üzerinden ülkesinin güven ve istikrarını hedef aldığını söyledi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, birtakım iç ve dış odakların, kitlesel protestolar üzerinden ülkesinin güven ve istikrarını hedef aldığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yerel para biriminin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesinin ardından düzenlenen gösteriler ve güvenlik konularını ele almak üzere Yüksek Savunma Komitesini topladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, toplantıda, son günlerdeki protesto eylemlerinde çevreye verilen zararlara dikkati çekti.

Bunun tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Avn, "Bugünden itibaren devletin itibarını olumsuz etkileyen bu tür yıkım eylemlerine izin verilmeyecek." dedi.

Başbakan Diyab da son günlerdeki eylemlerin normal gösteriler olmadığını savunarak, "Ülkenin istikrar ve güvenini tehdit eden iç veya dış odaklı bir karar söz konusu." ifadelerini kullandı.

Yaşananların çok sayıda tehlikeli mesaj içerdiğini, faillerin meçhul kalmasının artık kabul edilmeyeceğini söyleyen Diyab, "Oyun gerçekten tehlikeli. Buna artık dur denilmelidir." diye konuştu.

"Bunlar ekonomik kriz veya açlık karşıtı gösteriler değil"

Mevcut şartlarda emniyet ve askeri birimlerin baskılara maruz kaldığının farkında olduklarını, bu durumun devam etmeyeceğini vurgulayan Diyab, "Bunlar ekonomik kriz veya açlık karşıtı gösteriler değildir. Bunlar ülkeyi ve kurumları yıkan çapulculardır." ifadelerini kullandı.

Farklı bölgelerde yıkımlara yol açan eylemlerin önüne geçilmesi için kararlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Diyab, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları tahrik ve finanse edenler gözaltına alınmalıdır. Bunu yapmadığımız takdirde devlet otoritesi zayıflar ve işler kontrolden çıkarak ülkede belirsizlik hakim olur. Dolayısıyla hızlı davranmalıyız."

Ekonomik kriz ve protestolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Lübnan'da geçen hafta doların ani yükselişi üzerine başlayan ve haftasonu devam eden protesto eylemlerinde, başkent Beyrut'un şehir merkezindeki bazı iş yerleri ateşe verilmişti. Kuzeydeki Trablsuşam kentinde ise güvenlik güçleri ile eylemciler arasında saatlerce süren arbede sonucu 20'si asker 109 kişi yaralanmıştı.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir ABD doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen birkaç gün önce karaborsada 6000 lirayı geçmişti. Hükümetin müdahalesiyle dolar yeniden 4500 liraya geriledi.

Kaynak: AA