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Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye'ye gelecek

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye'ye gelecek

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle Türkiye-Lübnan arasındaki ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Orta Doğu başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir teatisinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

cumhurbaşkanı, Najib Mikati, Türkiye, Lübnan, Politika, Güncel, Haber

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