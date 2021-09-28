Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye ve Suudi Arabistan'ı henüz ziyaret etmeyi planlamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye ve Suudi Arabistan'ı henüz ziyaret etmeyi planlamıyor

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye ve Suudi Arabistan'ı henüz ziyaret etmeyi planlamıyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, henüz Suriye ve Suudi Arabistan'a ziyaret planı olmadığını bildirdi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, henüz Suriye ve Suudi Arabistan'a ziyaret planı olmadığını bildirdi.

Lübnan'da özel bir televizyon kanalına konuşan Mikati, yurt dışına yapması beklenen ziyaret ve Hizbullah'ın İran'dan getirdiği akaryakıtla ilgili konuştu.

Suriye ve Suudi Arabistan'a yönelik henüz planlanmış bir ziyaret olmadığını ifade eden Mikati, "uluslararası toplumun onayını almadan Lübnan'ın çıkarına zarar verecek bir adım atmasının söz konusu olmadığını" kaydetti.

Mikati, Lübnan'ın bağımsız, egemen ve Arap kimliği taşıyan bir ülke olduğunu ve hiçbir şekilde diğer Arap ülkelerine karşı kullanılmasına izin vermeyeceğini aktardı.

Hizbullah'ın İran'dan ülkeye tankerlerle akaryakıt getirmesiyle ilgili de konuşan Mikati, "Bir devlet adamı olarak, Lübnan'ın egemenliğinin çiğnenmesine ve İran mazotunu ülkeye sokmak için yasa dışı yolların (Suriye üzerinden) kullanılmasıyla övünülmesine üzülüyorum." dedi.

Lübnan Hizbullahının, gemiyle Suriye'ye ulaştığını duyurduğu akaryakıt, tankerlere yüklendikten sonra 16 Eylül'de kara yoluyla Lübnan'a ulaşmıştı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu

Başında mermi ile yaşayan yaşlı adam, 43 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Sezai Temelli Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Gülşen Tanem Sivar Özge Özpirinçci
Spor Salih Uçan Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye ve Suudi Arabistan'ı henüz ziyaret etmeyi planlamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 03:30:57. #1.11#