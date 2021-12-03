Lübnan Başbakanı Mikati'den "Kardahi'nin istifası zorunlu hale gelmişti" açıklaması

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Lübnan Başbakanı Necib Mikati, başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı Körfez ülkeleriyle diplomatik krize neden olan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin bugün sunduğu istifa için "zorunlu hale gelmişti" ifadesini kullandı.

Kardahi'yi başbakanlıkta kabul eden Mikati, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerini "saygı temelinde" yeniden kurmayı arzuladıklarını bildirdi.

Görüşme sonrası yayımladığı yazılı açıklamada Mikati, Lübnan'ın, kardeş Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme, bu ilişkilere bağlı kalma ve koruma noktasındaki ısrarı dolayısıyla hükümetin bakanlık açıklamasında belirtilenleri uygulamayı önemsediğini ifade etti.

Arap ülkeleriyle tarihi iş birliğini etkinleştirmeye ve bu ülkelerin iç işlerine veya herhangi bir şekilde Arap-Arap çatışmasına karışmaktan kaçınmaya önem verdiklerini kaydeden Mikati, Arap ülkelerini bu zor günlerde "Lübnan'ın yanında olmaya" çağırdı.

Hükümetin, Körfez ülkelerinin güvenliğine ve istikrarına zarar verecek her şeyi reddettiğini vurgulayan Mikati, "Kardahi'nin istifası, Suudi Arabistan ve bazı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerle ortaya çıkan krizden sonra zorunlu hale gelmişti." ifadesini kullandı.

Lübnan; Riyad ve Körfezle ilişkilerini "saygı temelinde" yeniden kurmayı arzuluyor

Mikati, Lübnanlı tüm tarafları "ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmaya, hiçbir şekilde kardeş ve dost ülkeleri rencide etmemeye ve onların iç işlerine karışmamaya" çağırdı.

Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle yaşananlardan duyduğu üzüntüye işaret ederek bu sayfanın kapatılmış olmasını umduğunu belirten Mikati, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle aralarındaki normal ilişkileri "saygı temelinde" yeniden kurmayı arzuladıklarının altını çizdi.

Açıklamalarıyla bazı Körfez ülkelerinin hedefi olan ve diplomatik krize yol açan Kardahi, bugün görevinden istifa etmişti.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlayarak, Kardahi'nin sözlerinin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile ilgili siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

AA / Wassim Samih Seifeddine - Son Dakika Haberleri

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