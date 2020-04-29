Lübnan Başbakanı: "İnsanları orduyla karşı karşıya getirmek kirli bir planın göstergesidir" Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkedeki gösterilere ilişkin halk ile orduyu karşı karşıya getirmeye yönelik "kirli planlar" olduğu uyarısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkedeki gösterilere ilişkin halk ile orduyu karşı karşıya getirmeye yönelik "kirli planlar" olduğu uyarısında bulundu.

Bakanlar Kuruluna başkanlık eden Diyab, yaptığı konuşmada, "Halkın yolsuzluğa ve ülkeyi çöküşün eşeğine getirenlere karşı ayaklanması normal. Ancak yaşanan kaos ve insanları orduyla karşı karşıya getirme girişimi, kirli bir planın göstergesidir." dedi.

Yaşananların masum olaylar olmadığını, kurumların sistematik ve kasıtlı bir yıkıma maruz kaldığını, ordu ile halk arasında anlaşmazlık yaşanması için çabalayanlar olduğunu söyleyen Diyab, "Kaosa teşvik eden tarafların tümüne ilişkin raporlar var. Provokasyonlar devam ederse bunların isimlerini açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Diyab, karşı karşıya kaldıkları zorluklara rağmen ordu ve güvenlik birimlerinin sağduyuyla ve disiplinle hareket ettiğini dile getirdi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde 27 Nisan'da ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolarda bazı banka şubeleri ve askeri araçlar ateşe verilmişti. Ordunun göstericilere sert müdahalesi sonucu yaralanan onlarca göstericiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Trablusşam'da başlayan gösteriler, dün başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelere de yayılarak gecenin geç saatlerine kadar sürmüştü.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizin yaşandığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA