Lübnan Başbakanı Hariri: "Ülke belirsizliğe doğru gidiyor"

20.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:40

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümetin kurulamaması nedeniyle ülkenin belirsizliğe sürüklendiği uyarısında bulundu.

Lübnan'da hükümete karşı gösteriler üzerine 29 Ekim'de istifasını sunan ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın isteğiyle yeni kabine kuruluncaya kadar görevine devam eden Hariri, protestoların şiddete dönüştüğü son günlerdeki gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Her gün göstericilerle karşı karşıya gelmenin sonuçlarına katlanan güvenlik güçlerinin, yasaların kendilerine tanıdığı sınırlar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirdiğine dikkati çeken Hariri, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, halkın taleplerini karşılayacak yeni bir hükümetin kurulması için istifa etti ancak 90 gündür oluşan boşluk devam ediyor. Ülke belirsizliğe doğru gidiyor ve hükümeti kurma sorumluluğu olanlar ise bakanlıkların şekillerine dair detaylarla zaman kaybediyor."

Yeni hükümetin ivedilikle kurulması gerektiğini vurgulayan Hariri, bununla en azından günden güne kötüleşen ekonomik durum ve güvenlik sorunlarının önüne geçilebileceğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda güvenlik toplantısı

Bu arada dün ve önceki gün göstericiler ile güvenlik güçleri arasında başkent Beyrut'ta yaşanan gerginliğin ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Savunma Bakanı İlyas Ebu Saab, İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile komutanların katıldığı güvenlik toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, barışçıl protestocuların arasına sızan saldırganlara karşı mücadelenin yanı sıra ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin emniyet yetkililerince brifing verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, toplantıdan barışçıl göstericiler ile özel ve kamu mallarının korunması ve taşkınlık çıkaranları caydırma kararının çıktığı ifade edildi.

Beyrut'taki protestolar

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle 17 Ekim 2019'da başlayan ve 12 gün sonra Başbakan Saad el-Hariri'yi istifa etmeye zorlayan protestolar, "kurtarma hükümeti"nin bir an önce kurulması talebiyle dün ve önceki gün Beyrut'un merkezindeki Meclis binası önüne taşınmıştı.

Meclise açılan tüm yollar demir bariyer ve dikenli tellerle kapatılarak güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılırken, "Bedel ödemeyeceğiz" sloganıyla toplanan binlerce protestocu, taş ve su şişeleri fırlatarak Meclis binasına açılan ana yoldaki güvenlik güçlerini uzun süre tahrik etmişti.

Güvenlik güçleri de ülkenin ve Beyrut'un farklı bölgelerinden gelen eylemcilere ses bombaları, tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak müdahale etmişti.

Kentin merkezinde hafta sonu geç saatlere kadar devam eden şiddet eylemlerinde yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

"InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havaleleri askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab, halkın talep ettiği teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı.

Kaynak: AA