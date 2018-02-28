Lübnan Başbakanı Hariri Suudi Arabistan'a Gitti

Suudi Arabistan'dan davet alan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, başkent Riyad'a gitti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz'den davet alan Hariri, Suudi Arabistan'a gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Hariri'nin Suudi Arabistan'da Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ziyaretin süresi ve görüşmelerde ele alınacak konularla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Başbakan Hariri, Suudi Arabistan'dan ülkeyi ziyaret etmek için davet aldığını ve en kısa zamanda buna icabet edeceğini bildirmişti.

Hariri, 4 Kasım 2017'de, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, istifa açıklamasından 17 gün sonra 21 Kasım'da ülkesine dönmüş ve 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." sözleri ile istifa kararını ertelediğini duyurmuştu.

Lübnanlı yetkililerin, bu süreçte Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğu ve istifaya zorlandığını iddia etmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar yaşanmıştı.