Lübnan Başbakanı Hariri'nin İstifası

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Başbakan Said Hariri'nin istifasının arkasındaki sebepleri ortaya çıkarmak için uluslararası diplomatik bir kampanya yürüttüklerini belirtti.



Basil, Mısır hükümetine ait "El-Ahram" gazetesine verdiği demeçte, Hariri'nin ülkeye dönmesinin "öncelikli" olduğunun altını çizerek, "Hariri'nin istifa krizinin nedenleri ve şüpheli durumları ortaya çıkarmak için uluslararası ve bölgesel diplomatik bir kampanya başlattık." dedi.



Dışişleri Bakanı, bu kampanyanın, devletler arasındaki diplomatik ilişkileri gözeten ve egemen devlet yetkililerine karşı korumayı garanti eden uluslararası anlaşma ve sözleşmeler çerçevesinde yürütüldüğünü aktardı.



İstifanın şüpheli ve belirsiz olduğuna dikkati çeken Basil, "Cumhuriyet tarihimizde ilk defa Lübnanlı bir yetkili istifasını ülke dışında iken sunuyor. İstifanın yazılı şekilde ikili bir görüşme sırasında cumhurbaşkanına sunulması gerekir. Bu nedenle Hariri'nin istifası Lübnanlıları çok şaşırttı ve dönüşü öncelik taşıyor." diye konuştu.



Basil, ayrıca ülkesinin Suudi Arabistan'ın arasında bulunduğu dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerini en iyi seviyede tutma isteğini vurgulayarak, Lübnan'ın bağımsız bir dış politika benimseyerek bölgesel krizlerden uzak durduğunu söyledi.



Said Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. Hariri, istifasının ardından yaklaşık bir hafta sonra Riyad'dan katıldığı bir televizyon programında, "ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini" söylemişti.