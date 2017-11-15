Lübnan Başbakanı Hariri, Fransa'ya Gidecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve ailesinin Fransa'ya ziyarette bulunacağı belirtildi.



Elysee Sarayı, görevinden istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin ilerleyen günlerde ailesiyle birlikte Fransa'ya ziyarette bulunacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Arabistanlı Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı konuşmanın ardından Fransa'ya davet ettiği belirtildi.



Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada "can güvenliği" gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini belirtmişti. - PARİS