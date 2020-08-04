Lübnan Başbakanı Diyab: "Sorumlulardan hesap sorulacak"
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Lübnan Başbakanı Diyab: "Sorumlulardan hesap sorulacak"

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayı "felaket" olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Diyab:
04.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 04.08.2020 23:24

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayı "felaket" olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi.

Diyab, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin (Beyrut'taki patlama) sorumlularından hesap sorulacak." dedi.

Başbakan Diyab, 2014'ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti.

Yaşananları "felaket" olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan'ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında bulundu.

Lübnan'ın evladını kaybetmiş bir baba gibi olduğunu söyleyen Diyab, bu sıkıntılı günlerde birlik ve dayanışmadan başka hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini söyledi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'taki şiddetli patlamanın ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Yüksek Savunma Konseyini topladı.

Kaynak: AA

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