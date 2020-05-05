Lübnan Başbakanı Diyab: "Lübnan, dostlarına en çok muhtaç olduğu bir dönemden geçiyor"
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Lübnan Başbakanı Diyab: "Lübnan, dostlarına en çok muhtaç olduğu bir dönemden geçiyor"

Lübnan Başbakanı Diyab:
05.05.2020 23:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:42

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ekonomik kriz nedeniyle yardıma en çok ihtiyaç duydukları bir dönemde olduklarını söyledi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ekonomik kriz nedeniyle yardıma en çok ihtiyaç duydukları bir dönemde olduklarını söyledi.

Başbakan Diyab, Lübnan'daki yabancı diplomatlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek, hükümetin ülkeyi ekonomik krizden kurtarma planını anlattı.

Hükümetin duyurduğu planın üretken bir ekonomiyle Lübnanlıları yeni bir büyüme sürecine götürme ve ülkeyi gelecekteki olası şoklara karşı korumayı hedeflediğini söyleyen Diyab, "Lübnan zor ve dostlarına en çok muhtaç olduğu bir dönemden geçiyor." dedi.

Planın hükümet tarafından onaylanmasının ardından Uluslararası Para Fonuna (IMF) yardım talebinde bulunduklarını dile getiren Diyab, Lübnanlıların halihazırda hem bankalardaki mevduatlarına ulaşamadığına hem de yerel para birimine karşı karaborsada doların yükselişiyle mücadele ettiklerine dikkati çekti.

Hükümetin kurtarma planıyla ekonomik duruma ışık tuttuğunu ve planın birçok uluslararası finans kuruluşu tarafından da takdir edildiğini belirten Diyab, söz konusu planın uzun zamandır beklenen yapılandırmalar ve finansal reformların yanı sıra son gelişmeler ışığında olgunlaşan öneriler içerdiğini kaydetti.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havaleleri askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Lübnan hükümeti, 29 Nisan'da ülkede kötüye giden ekonomik durumu düzeltmek için sunulan "ekonomik kurtarma planını" oy birliğiyle onaylamıştı.

Başbakan Diyab ve Maliye Bakanı Gazi Vezni de Lübnan'ın IMF'den yardım talebini içeren belgeyi imzalamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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