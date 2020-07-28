Lübnan Başbakanı Diyab: "(İsrail sınırında) Durumun kötüleşmesinden endişe ediyorum"
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Lübnan Başbakanı Diyab: "(İsrail sınırında) Durumun kötüleşmesinden endişe ediyorum"

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, İsrail sınırında dün yaşanan olaylara işaret ederek, durumun daha da kötüleşmesinden endişe ettiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Diyab:
28.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 28.07.2020 12:08

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, İsrail sınırında dün yaşanan olaylara işaret ederek, durumun daha da kötüleşmesinden endişe ettiğini söyledi.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, dün İsrail ordusu tarafından ülkenin güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesine top atışları düzenlenmesini ele almak üzere başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.

Başbakan Diyab, toplantıdaki konuşmasında, İsrail'in sınır bölgesinde konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) üstlendiği görev ile çatışma kurallarını değiştirme çabalarına girdiğini ifade etti.

Sınır bölgesinde tansiyonun yükseldiğine değinen Diyab, "Önümüzdeki günlerde dikkatli olmalıyız. Çünkü durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediyorum." dedi.

Diyab, ülkedeki mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Lübnan istisnai zorluklarla karşı karşıyadır. Güvenlik merkezlerine yönelik silahlı saldırılar oluyor, kontrol elden çıkmış gibi bir durum söz konusu. Devletin varlığını ortaya koyan güvenlik görevlileri nerede, yargı nerede? Siyasi kararlara değil, kararlı ciddi güvenli adımlara ihtiyaç var."

Son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına da değinen Başbakan Diyab, salgınla mücadele önlemleri kapsamında 30 Temmuz perşembe günü itibarıyla 5 günlüğüne ülkedeki birçok alan ve işletmeyi kapatma kararı aldıklarını kaydetti.

Sınır bölgesinde yaşananlar

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, sınırda yaşanan bir "güvenlik olayı" üzerine Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırdığını belirtmiş ancak daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu eylemden geri adım atmıştı.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda ise biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.

Suriye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA

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