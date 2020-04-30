Lübnan Başbakanı Diyab: "Ekonomik kurtarma planı Lübnan'ı doğru istikamete çevirecek"
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Lübnan Başbakanı Diyab: "Ekonomik kurtarma planı Lübnan'ı doğru istikamete çevirecek"

Lübnan Başbakanı Diyab:
30.04.2020 22:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:38

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ekonomik kurtarma planının ülkeyi "doğru istikamete" çevireceğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ekonomik kurtarma planının ülkeyi "doğru istikamete" çevireceğini söyledi.

Diyab, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda gerçekleşen haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkeyi ekonomik krizden kurtarmak amacıyla bir yol haritası belirlenmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

"Ekonomik kurtarma planı Lübnan'ı doğru istikamete çevirecek." diyen Başbakan Diyab, eylem planının, finans, ekonomi, bankacılık, nakit ve sosyal kalkınmayı koruma olmak üzere 6 ana ayaktan oluştuğunu ifade etti.

Diyab, ayrıca kurtarma planının, bankacılık ve finans sektörlerinin yeniden yapılandırılması, ekonomiye tekrar işleyiş kazandırılması, sürdürülebilir ve kaliteli iş imkanları oluşturulması ve halkın kabiliyetleri doğrultusunda ekonomik sektörlerin canlandırılmasını amaçladığını dile getirdi.

Yol haritasının Lübnan'ın istenilen uluslararası desteği almasını sağlayacağına dikkati çeken Diyab, "Plan bankalar ile kurumların yeniden sermayelendirilmesini, altyapı inşasını ve halkın yoksulluktan kurtarılmasını sağlayacak temeller üzerine oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Halk ayaklanması, yolsuzluğu açığa çıkardı

Halka karşı işlenen suçların telafisi için yolsuzluk yapılmış devlet varlıklarının geri kazanımı konusuna büyük önem verdiğini kaydeden Diyab, "Lübnanlılar 17 Ekim'de ayaklandığından beri, devletin damarlarında neredeyse ekonomiyi tamamen çökertecek köklü bir yolsuzluk olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusuna da değinen Diyab, ikinci bir dalganın daha etkili olabileceğini, ülkede normalleşmeyi başlattıklarını ancak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Lübnan hükümeti, bugün ülkede kötüye giden ekonomik durumu düzeltmek için sunulan "ekonomik kurtarma planını" oy birliğiyle onaylamıştı.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvurarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senetleri ödemelerinin, ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurmuştu.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liraya işlem görüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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