Lübnan Başbakanı Diyab: "Devlet Lübnanlıları koruyacak güçte değil"

03.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 03.03.2020 01:14

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, "Devlet mevcut şartlarda Lübnanlıları koruyacak güçte değildir. Açıkçası Lübnanlıların devlete güveni kalmamıştır." dedi.

Başbakan Diyab, başkent Beyrut'ta bulunan Hükümet Sarayı'nda bazı diplomatlarla gerçekleştirdiği görüşmede ülkedeki ekonomik kriz ve vatandaşın yönetime olan güvensizliğine işaret etti.

Lübnan devletinin acziyete varacak derecede zayıf düştüğünü ve ciddi zorluklar yaşadığını dile getiren Diyab, "Lübnanlılar hem bugünleri hem de gelecekleri için endişe ediyorlar. Vatandaşın finansal krize dönük korkusu sosyal alanlara da yayılmış durumda." dedi.

"Devlet mevcut şartlarda Lübnanlıları koruyacak güçte değildir. Açıkçası Lübnanlıların devlete güveni kalmamıştır." diyen Diyab, hükümetin ağır bir sorumluluğu olduğunu ve kendilerinin de kronikleşmiş sorunları gidermeye odaklanacaklarını aktardı.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Kaynak: AA