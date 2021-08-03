Lübnan Başbakanı Diyab: "4 Ağustos'ta birikmiş yolsuzluk depolarından biri infilak etti"

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamaya işaret ederek, "4 Ağustos 2020'de birikmiş yolsuzluk depolarından biri infilak etti.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamaya işaret ederek, "4 Ağustos 2020'de birikmiş yolsuzluk depolarından biri infilak etti." dedi.

Başbakan Diyab, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamanın birinci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Beyrut ve Lübnan'da deprem etkisi yaratan olayın derin yaralar bıraktığını belirtti.

Patlamanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kalplerin hala kanadığını ve acıların dinmediğini vurgulayan Diyab, şunları kaydetti:

"4 Ağustos'ta birikmiş yolsuzluk depolarından biri infilak etti ve etkileri de tüm alanlarda yıkıcı oldu. Şehitler verdik, binlerce yaralımız oldu ve yerleşim yerleri ile işletmeler yıkıma maruz kaldı. 4 Ağustos patlaması ülkenin ayıplarını ortaya çıkardı, Lübnan'ı yiyen yolsuzluğun bir kısmını gün yüzüne çıkardı. O olay derin devletin belirtilerini, yolsuzluk devletinin görülmesini sağladı. Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı ambar Lübnan gerçeğini özetliyor."

Felaketin izlerinin hala yerinde durduğuna işaret eden Diyab, "Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili gerçekler ortaya çıkmadığı sürece Lübnan'da adalet yerini bulmaz. O felaketle ilgili gerçekler tüm boyutlarıyla açıklanmadığı sürece Lübnanlıların kendilerini güvende hissetmeleri mümkün olmayacak. Felaketle ilgili gerçeklerin ortaya çıkması için de şu sorulara net cevaplar gerekir: Bu maddeler nereden geldi, neden ve nasıl 7 yıl boyunca orada tutuldu, patlama nasıl oldu?" ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın, geleceğini ve bekasını tehdit eden çok tehlikeli bir aşamadan geçtiğine dikkati çeken Diyab, ülkeyi çöküşten kurtarmanın tek yolunun adaleti sağlamak olduğunun herkesçe bilindiğini aktardı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi