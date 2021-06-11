Lübnan Başbakanı Diyab: "4 Ağustos günü Lübnan tarihinde acı bir nokta olarak kalacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan Başbakanı Diyab: "4 Ağustos günü Lübnan tarihinde acı bir nokta olarak kalacak"

Lübnan Başbakanı Diyab: '4 Ağustos günü Lübnan tarihinde acı bir nokta olarak kalacak'
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'nda patlamanın meydana geldiği 4 Ağustos gününün ülke tarihinde acı bir gün olarak kalacağını söyledi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'nda patlamanın meydana geldiği 4 Ağustos gününün ülke tarihinde acı bir gün olarak kalacağını söyledi.

Başbakan Diyab, 4 Ağustos 2020'de başkent Beyrut'ta 2 bin 750 tonluk amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin ailelerini Hükümet Sarayı'nda kabul etti.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayı ülkedeki yolsuzluğun sonuçlarından biri olarak tanımlayan Diyab, "Beyrut Limanı'ndaki 12. deponun, ülkede patlak veren kronik yolsuzluğun kaynaklarından biri olduğunu daha önce söylemiştim. Ülke genelinde yayılan yolsuzluk kaynakları daha çok var." dedi.

Beyrut patlamasında yaşamını yitirenlerin meselesinin tüm ülkeyi ilgilendiren ulusal bir dava olduğundan dolayı devletin tüm kurumlarıyla bunun takipçisi olduğunu dile getiren Diyab, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Patlamaya sebep olan bu maddeler Lübnan'a nasıl girdi? Bunun ülkeye girişi için Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç olduğu bilgisine rağmen girmesini kim sağladı? Bu maddelerin Lübnan'a giriş amacı neydi ve neden 7 yıl boyunca bekletildi? Bu maddelerden kim yararlandı ve patlama ne şekilde meydana geldi? Birinin eliyle mi patlatıldı yoksa teknik bir hatayla mı oldu? Bu boyuttaki bir patlama gelişigüzel olabilir mi yoksa kundaklanmayla mı olur? Bu maddelerin varlığı 7 yıl boyunca neden herhangi bir tehlike oluştur muyordu? İşte gerçeği öğrenmek için tüm bu soruların yanıtına ihtiyaç var."

Kendisinin kanaatine göre Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ilk sorumluğu devleti kontrol eden yolsuzluklar olduğunu söyleyen Diyab, "4 Ağustos günü Lübnan tarihinde acı bir nokta olarak kalacak. Bu tarih zihinlerimizden silinmeyecek, bu nedenle de 4 Ağustos'u ulusal yas günü olarak kabul edilecek taslağı imzaladım." diye konuştu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Merih Demiral Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lübnan Başbakanı Diyab: "4 Ağustos günü Lübnan tarihinde acı bir nokta olarak kalacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 21:05:19. #1.14#

title