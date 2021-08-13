Lübnan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Avn'ın akaryakıt krizi için Bakanlar Kurulunu toplama çağrısını reddetti
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Lübnan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Avn'ın akaryakıt krizi için Bakanlar Kurulunu toplama çağrısını reddetti

Lübnan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Avn'ın akaryakıt krizi için Bakanlar Kurulunu toplama çağrısını reddetti
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın akaryakıt krizini ele almak üzere Bakanlar Kurulunu istisnai olarak toplama çağrısını kabul etmedi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın akaryakıt krizini ele almak üzere Bakanlar Kurulunu istisnai olarak toplama çağrısını kabul etmedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, ülkedeki akaryakıt krizinin sebeplerini çözmek amacıyla Bakanlar Kurulunu istisnai olarak toplantıya çağırdı.

"Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin tek başına aldığı kararla sübvansiyonu kaldırmasının, petrol ürünlerinin yerel piyasada bulunamaması sonucunu doğurduğu" vurgulanan açıklamada, akaryakıt krizinin Lübnanlıların günlük hayatlarını tüm alanlarda etkilediği belirtildi.

Merkez Bankası Başkanı Selame'nin akaryakıttan sübvansiyonu kaldırma kararında ısrarcı olduğuna işaret edilen açıklamada, istisnai toplantının son derece zaruri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, istifasının ardından geçici olarak görevini sürdüren hükümetin yetki alanının "dar çerçevede işleri yürütmek olmasının" zaruri durumda toplantı yapmasına engel teşkil etmediği savunuldu.

Bunun üzerine Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Diyab hükümetinin 10 Ağustos 2020'de istifa ettiği hatırlatılarak, "Anayasa'nın 64. maddesine göre geçici hükümetin yetkileri, dar çerçevede işleri yürütmekle sınırlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Herhangi bir karışıklığa yol açmamak adına Başbakan Diyab'ın Anayasa'yı ihlal etmeme duruşuna bağlı kaldığı savunulan açıklamada, "Bakanlar Kurulu toplantıya çağrılmayacak." ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası kararı ve akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük olarak tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin birçok bölgesindeki akaryakıt istasyonları önünde saatlerce bekleyen sürücüler benzin alamadan dönerken, elektrik jeneratörleri için mazot bulamayan hastane ve fırınlar başta olmak üzere çeşitli kurum ve işletmelerin sahipleri çözüm için seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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Lübnan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Avn'ın akaryakıt krizi için Bakanlar Kurulunu toplama çağrısını reddetti - Haberler
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