Lübnan Bankalar Cemiyetinden hükümetin ekonomik kurtarma planına tepki
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Lübnan Bankalar Cemiyetinden hükümetin ekonomik kurtarma planına tepki

Lübnan Bankalar Cemiyetinden hükümetin ekonomik kurtarma planına tepki
01.05.2020 23:10 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:10

Lübnan Bankalar Cemiyeti, ülkeyi ekonomik krizden kurtarmak amacıyla hükümetin duyurduğu kurtarma planını "tek taraflı" şeklinde nitelendirerek, kabul etmeyeceğini bildirdi.

Lübnan Bankalar Cemiyeti, ülkeyi ekonomik krizden kurtarmak amacıyla hükümetin duyurduğu kurtarma planını "tek taraflı" şeklinde nitelendirerek, kabul etmeyeceğini bildirdi.

Bankalar Cemiyeti, Bakanlar Kurulunca dün onaylanan ekonomik kurtarma planına ilişkin yaklaşımını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, bankaların yaklaşık 3 milyon mevduatçısına karşı yükümlülükleri olduğuna işaret edilerek, ülkedeki mali durumu toparlamak üzere hükümetin hazırladığı planın "tek taraflı olduğu" ve kabul etmenin hiçbir şekilde mümkün olmadığı belirtildi.

Bankalar Cemiyetinin, bankacılığa dayalı güçlü bir ekonomi için sunulacak her çözümün vazgeçilmez bir parçası olacağı vurgulanan açıklamada, planda yatırımcının güvenini geri kazanma etkenlerinden bahsedildiği ancak birçok soru işareti bırakacak şekilde detaylara girilmediği savunuldu.

Kurtarma planını finanse edecek kaynağın, Uluslararası Para Fonu (IMF) veya Lübnan'a destek vaatlerine dayalı varsayıma kaldığına dikkat çekilen açıklamada ancak IMF'nin desteğini gerektiren gelir ve giderlerle ilgili uygulamalara dair bir takvimin söz konusu olmadığı aktarıldı.

Hükümetin IMF'den yardım talebi

Öte yandan Başbakan Hassan Diyab ve Maliye Bakanı Gazi Vezni, Lübnan'ın IMF'den yardım talebini içeren belgeyi imzaladı.

Başbakan Diyab, gazetecilere yaptığı açıklamada, "IMF'den yardım talebinin, Lübnan'ın kötüye giden ekonomik ve mali sürecine ilişkin olumlu bir adım olacağından ümitliyim." ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümeti, dün ülkede kötüye giden ekonomik durumu düzeltmek için sunulan "ekonomik kurtarma planını" oy birliğiyle onaylamıştı.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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