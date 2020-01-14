Lübnan Banka Çalışanları Sendikası: "Bankacılık sektörü, benzeri görülmemiş bir krizden geçiyor"

14.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:30

Lübnan'daki Banka Çalışanları Sendikası, bankacılık sektörünün benzeri görülmemiş bir krizden geçtiği uyarısını yaptı.

Sendika'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bankacılık sektörü, Lübnan'ın birkaç aydan bu yana tanıklık ettiği siyasi buhran dolayısıyla benzeri görülmemiş bir krizden geçiyor." denildi.

Ülke yargısına, ekonomiyi mevcut duruma düşürenlerden hesap sorulması çağrısının yapıldığı açıklamada, siyasi rejime ve kurulacak yeni hükümete itimat olmadığı sürece, bankacılık sektörüne de güven duyulmayacağı uyarısında bulunuldu.

Ekonomik krizin sorumluluğunu tek başlarına üstlenmeyeceklerine işaret edilen açıklamada, finansal politikaların devlet tarafından belirlendiği ve herkesin sorumlu tutulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, yeni hükümetin kurulmamasının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine ve siyasi istikrarın önemine dikkat çekildi.

Lübnan'daki ekonomik durum

Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarında yaşanan iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, ekonomik kriz nedeniyle çalışanları işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

"InfoPro Research" araştırma şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim 2019'dan bu yana 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise her ne kadar Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 40'a varan değer kaybı yaşadı.

Lübnan'daki ticari bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Saad Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab, halkın talep ettiği teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı.

Lübnanlı protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmek yerine parti çıkarlarını ön planda tuttuğu" gerekçesiyle dün itibariyle yol kapatma eylemlerini yeniden başlattı.

Kaynak: AA