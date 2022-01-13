Lübnan, BAE yerine Kuveyt bayrağı kullanılması üzerine özür diledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan, BAE yerine Kuveyt bayrağı kullanılması üzerine özür diledi

Lübnan, BAE yerine Kuveyt bayrağı kullanılması üzerine özür diledi
AA / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Lübnan hükümetinin, başkent Beyrut'taki Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Sağlık Merkezinin açılışında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağı yerine Kuveyt bayrağı kullanılması nedeniyle BAE'den özür dilediği bildirildi.

Lübnan hükümetinin, başkent Beyrut'taki Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Sağlık Merkezinin açılışında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağı yerine Kuveyt bayrağı kullanılması nedeniyle BAE'den özür dilediği bildirildi.

Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkezin açılış hazırlıkları sırasında BAE bayrağının duyuru panolarında yer aldığı ancak merkezin içine kurulan platformda bir personelin hatası sonucu BAE bayrağı yerine Kuveyt bayrağının yansıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada konuyla ilgili BAE'den özür dilendiği aktarıldı.

Kovid-19 hastalarına hizmet vermek üzere BAE'nin desteğiyle yaptırılan sağlık merkezinin açılışı dün Lübnan Başbakanı Necib Mikati tarafından yapılmıştı.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title