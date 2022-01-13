Lübnan, BAE yerine Kuveyt bayrağı kullanılması üzerine özür diledi

Lübnan hükümetinin, başkent Beyrut'taki Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Sağlık Merkezinin açılışında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bayrağı yerine Kuveyt bayrağı kullanılması nedeniyle BAE'den özür dilediği bildirildi.

Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkezin açılış hazırlıkları sırasında BAE bayrağının duyuru panolarında yer aldığı ancak merkezin içine kurulan platformda bir personelin hatası sonucu BAE bayrağı yerine Kuveyt bayrağının yansıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada konuyla ilgili BAE'den özür dilendiği aktarıldı.

Kovid-19 hastalarına hizmet vermek üzere BAE'nin desteğiyle yaptırılan sağlık merkezinin açılışı dün Lübnan Başbakanı Necib Mikati tarafından yapılmıştı.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

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