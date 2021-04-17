Lübnan Adalet Bakanı Necm: "Yargı yolsuzlukla mücadele etmekten aciz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lübnan Adalet Bakanı Necm: "Yargı yolsuzlukla mücadele etmekten aciz"

Lübnan Adalet Bakanı Necm: 'Yargı yolsuzlukla mücadele etmekten aciz'
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

Lübnan Adalet Bakanı Mari Kloud Necm, ülkesindeki yargının bölünmelerden muzdarip ve "yolsuzlukla mücadele etmekten aciz" olduğunu belirtti.

Lübnan Adalet Bakanı Mari Kloud Necm, ülkesindeki yargının bölünmelerden muzdarip ve "yolsuzlukla mücadele etmekten aciz" olduğunu belirtti.

Necm, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Cebeli Lübnan İstinaf Mahkemesi Hakimi Gade Avn'ın "sübvansiyonlu dolar" dosyasının da aralarında bulunduğu mali davalardan muaf tutulması yönündeki karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da hakimler arasında bölünmeler ve eksen savaşı olduğunu söyleyen Necm, "Yargı yolsuzlukla mücadele etmekten aciz." dedi.

Yargı Teftiş Kurulu'ndan "sübvansiyonlu dolar" dosyasına el koymasını ve hakimin yanlış yapıp yapmadığına karar vermesini talep ettiğini kaydeden Necm, "İnsanlar siyasi referanslara göre yargı ayrımına şahit oluyor. Yargıdaki bu sorun, devletin ve kurumlarının başarısızlığının kanıtıdır." şeklinde konuştu.

Necm, "Lübnanlı vatandaşlar, yargının yolsuzlukla mücadeleden aciz olduğunu görüyor. Tüm olanlardan sonra, bugün bir vatandaş nasıl adaletin önüne çıkıp, kendini rahat hissedebilir; yargıya saygı duyup, güvenebilir." ifadelerini kullandı.

Lübnan Merkez Bankası, ithalatçılara temel malların ithal edilmesi için doları 3 bin 900 liradan veriyor. Bu da ülkede "sübvansiyonlu dolar" olarak biliniyor.

Ne olmuştu?

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira olarak açıklansa da karaborsada 1 ABD doları halihazırda 12 bin Lübnan lirası üzerinden işlem görüyor.

Cebeli Lübnan İstinaf Mahkemesi Hakimi Avn, bir yıldan fazla süredir takip ettiği mali davalar kapsamında 28 Ocak'ta Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'yi "sübvansiyonlu doların" idaresinde usulsüzlük yapmakla suçlamıştı.

Lübnan Başsavcısı Gassan Uveydat, 16 Nisan'da hakim Avn'ı "yetkisi olmadığı" gerekçesiyle "sübvansiyonlu dolar" olarak bilinen davanın da aralarında bulunduğu mali davalardan çekmişti.

Cebeli Lübnan vilayetindeki yargı düzenlemeleri çerçevesinde Başsavcı Uveydat'ın attığı adım, siyasi partilerin dahil olduğu tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Arda Turan Ryan Babel Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Lübnan Adalet Bakanı Necm: "Yargı yolsuzlukla mücadele etmekten aciz"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 20:24:02. #1.15#

title