Lübnan Adalet Bakanı Najm istifa etti Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Najm, istifa etti.

Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Najm, istifa etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada en az 160 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın ardından hükümeti ve yöneticileri suçlayan halk, 2 gündür sokaklara akın ederek hükümet karşı protestolar gerçekleştirdi. Geniş çaplı eylemlerin ardından hükümette de istifalar gelmeye devam ediyor. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar'ın ardından bugün, Adalet Bakanı Marie-Claude Najm görevinden istifa etti.

Marie-Claude Najm patlamanın ardından olay yerine gerçekleştirdiği ziyarette öfkeli kalabalığın saldırısı ile karşılaşmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA