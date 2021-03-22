Lübnan Adalet Bakanı, Fransa'nın "en eski mahkumu" Lübnanlı George Abdullah'ı ziyaret etti
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Lübnan Adalet Bakanı, Fransa'nın "en eski mahkumu" Lübnanlı George Abdullah'ı ziyaret etti

22.03.2021 00:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:53
Lübnan Adalet Bakanı, Fransa'nın

Lübnan Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'in, Fransa'nın en eski mahkumu Lübnanlı George Abdullah'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Lübnan Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'in, Fransa'nın en eski mahkumu Lübnanlı George Abdullah'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Necm, cezası dolmasına rağmen Fransız yetkililerin onay vermemesi nedeniyle 37 yıldır tutukluluğu devam eden Abdullah'la, Lannemezan hapishanesinde 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde, Bakan Necm'in Mayıs 2020'de dönemin Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet'i telefonla arayarak Abdullah'ın dosyasını görüştüğü ifade edildi ancak görüşmeye dair ayrıntı verilmedi.

"George Abdullah'ın Serbest Bırakılması İçin Uluslararası Kampanya" tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Bakan Necm'in, Paris yönetiminin kendisine, ziyaret öncesinde ya da sonrasında basına açıklamada bulunmama şartı getirmesinden ötürü rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, Necm görüşmede, "Abdullah'ın Lübnan'a sınır dışı edilmesi için, Fransa Adalet Bakanının tahliye kararını imzalaması gerektiği" yönündeki kanaatini ifade etti.

Açıklamada, Lübnan'a yardım rolüne bürünen Fransa, Beyrut'taki patlamanın arkasında bıraktığı yıkımın yeniden imarı için toplanan paralardan yararlanmakla suçlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyrut Limanında 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamanın ardından Lübnan'a gerçekleştirdiği iki ziyarette, ülkeye uluslararası yardımın koordine edilmesi için girişim başlatacağı sözünü vermiş ancak "Yetkililer ekim ayının sonuna kadar bir ilerleme kaydetmezse sonuçları ve cezaları üstleniriz. Lübnan makamları bir şey yapmazsa uluslararası toplumun mali yardımlarının önü açılmayacaktır." tehdidinde bulunmuştu.

Bu ziyaretler sırasında Lübnanlılar Macron'dan Abdullah'ı serbest bırakmasını talep etmişti.

Hapiste geçirdiği 37 yılın ardından "Fransa'nın en eski mahkumu" olmak durumunda kalan George Abdullah, arkadaşları ve yakınlarının ifadelerine göre, tutukluluk halinin devamı için yasal bir gerekçe bulunmaksızın Fransa tarafından alıkonuluyor.

Yetmişli yılların sonunda Lübnan Ulusal Hareketine dahil olan, daha sonra da Filistin direnişine katılan Abdullah, 1984 yılında Fransa'da bulunduğu sırada tutuklanmış, 1987 yılında çıkarıldığı mahkemede "biri İsrailli diğeri Amerikalı iki diplomatın öldürüldüğü suikasta yardakçılık etmekten" müebbet hapis cezasına mahkum edilmişti.

Yargılandığı yıllarda "Ben bir savaşçıyım, suçlu değilim" sözüyle ünlenen George Abdullah, 1999 yılında müebbet hapis cezasını tamamlamıştı. Abdullah hakkında 2003 yılında şartlı tahliye kararı çıkmış ancak Fransız Başsavcılığı kararı temyize götürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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