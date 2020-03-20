Lübnan ABD'nin Beyrut Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
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Lübnan ABD'nin Beyrut Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Lübnan, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'yı, İsrail adına ajanlık yapmakla suçlanan Lübnanlı eski asker Amir Fahuri'nin elçilik üzerinden yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

20.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:54
Lübnan ABD'nin Beyrut Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Lübnan, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'yı, İsrail adına ajanlık yapmakla suçlanan Lübnanlı eski asker Amir Fahuri'nin elçilik üzerinden yurt dışına çıkarılmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, Lübnan asıllı ABD vatandaşı Fahuri'nin Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği üzerinden yurt dışına çıkmasına dair Büyükelçi Shea'yı dinledi.

Lübnan Askeri Mahkemesi birkaç gün önce, 1982-2000 yıllarında ülkeyi işgal eden İsrail ordusu adına ajanlık yapmakla suçlanan eski ordu mensubu Fahuri hakkındaki davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine hükmetmişti.

Askeri Mahkemenin kararından sonra dün Kıbrıs'tan geldiği iddia edilen bir savaş helikopterinin ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine indiği görülmüştü.

İsrail işgalindeki dönemde alıkoyulan Lübnanlıları işkence altında öldürmekle suçlanan Fahuri'nin cezasını çekmeden bırakılmasına karşı Lübnan'da birkaç gündür sosyal medyada tepki mesajları paylaşılıyor.

Askeri Mahkeme Başkanı görevinden istifa etti

Öte yandan Lübnan Askeri Mahkemesi Başkanı Hüseyin Abdullah, Fahuri hakkındaki kararın ardından Askeri Mahkemeye karşı başlatılan kampanyalar üzerine görevinden istifa etti.

Abdullah, Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'a sunduğu istifa mektubunda, "Askeri yemin ve onurumu dikkate alarak Askeri Mahkeme Başkanlığını bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Amir Fahuri kimdir?

İsrail ordusu, ülkeyi işgal ettiği 1982-2000 yıllarında Lübnanlı tutuklular için inşa ettiği hapishanenin başına Lübnan askerlerinden Amir Fahuri'yi atamıştı.

Lübnan Askeri Mahkemesi, İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesiyle 1998'de Fahuri'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. ABD'ye kaçan Fahuri ise cezanın zaman aşımına uğradığı düşüncesiyle 21 yıl aradan sonra 13 Eylül 2019'da Lübnan'a dönmüştü.

Lübnanlılar, Fahuri'nin ülkeye dönmesinin ardından düzenledikleri gösterilerde, "İsrail ajanlarına müsamaha gösterilmesin", "Lübnanlılara karşı işlenen suçlar örtbas edilmesin" pankartları açmış ve Fahuri'nin mahkeme önüne çıkarılmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Lübnan Emniyet Teşkilatı, Fahuri'yi sorguya çektikten sonra Askeri Mahkemeye sevk etmişti.

Kaynak: AA

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