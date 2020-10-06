Lübnan'a Birleşmiş Milletler Görev Gücü kapsamında asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı...
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Lübnan'a Birleşmiş Milletler Görev Gücü kapsamında asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı...

06.10.2020 23:24 | Son Güncelleme: 06.10.2020 23:30
Lübnan'a Birleşmiş Milletler Görev Gücü kapsamında asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı...

Lübnan'a Birleşmiş Milletler Görev Gücü kapsamında asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Lübnan'a Birleşmiş Milletler Görev Gücü kapsamında asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda Lübnan'a asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri düzenlendi. Yapılan oylamada Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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