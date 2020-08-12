Lübnan'a acil yardım çağrısı Dünya liderleri, Lübnan'a 250 milyon eurodan fazla insani yardım sözü verdi.

Dünya liderleri, Lübnan'a 250 milyon eurodan fazla insani yardım sözü verdi. BM ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından Lübnan'a yardım için uluslararası konferans düzenledi. Liderlerden yardımın "doğrudan" halka "en yüksek verimlilik ve açıklıkla" ulaştırılması yönünde ortak açıklama yapıldı.

Kaynak: DailyMotion.com