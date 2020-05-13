Lübnan 4 günlük sokak çıkma yasağı
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Lübnan 4 günlük sokak çıkma yasağı

Lübnan'da korona virüs vaka sayısının 878'e yükselmesinin ardından 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Lübnan 4 günlük sokak çıkma yasağı
13.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:54

Lübnan'da korona virüs vaka sayısının 878'e yükselmesinin ardından 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan son günlerde korona virüs vaka sayısının hızla arttığını açıklayarak, 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

Lübnan'da toplam korona virüs vaka sayısı 878'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 26 oldu. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan'ın tavsiyesiyle ve son günlerde korona virüsü vakalarının artışı nedeniyle sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasak Pazartesi sabahına kadar sürecek. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, "Bakanlar Konseyi 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı aldı" ifadesini kullandı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

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