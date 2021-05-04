LÜBLİYANA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'da
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LÜBLİYANA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'da

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Slovenya İslam Toplumu Başkanı Müftü Grabus'u kabulü LÜBLİYANA - Resmi ziyaret amacıyla Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya İslam Toplumu Başkanı Müftü Nedzad Grabus'u kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Slovenya İslam Toplumu Başkanı Müftü Grabus'u kabulü LÜBLİYANA - Resmi ziyaret amacıyla Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya İslam Toplumu Başkanı Müftü Nedzad Grabus'u kabul etti.

LÜBLİYANA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'da
LÜBLİYANA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'da
LÜBLİYANA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'da
LÜBLİYANA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

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