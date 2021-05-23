Luana hakkında çıkan dedikodulara cevap verdi!
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Luana hakkında çıkan dedikodulara cevap verdi!

Luana hakkında çıkan dedikodulara cevap verdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Berkant Kayhan dedikodular hakkında konuştu.

Galatasaray Espor'un başarılı oyuncusu Berkant Kayhan nam-ı diğer Luana hakkında çıkan açıklamalara cevap verdi. Başarılı oyuncu kişisel Twitter hesabı üzerinden hakkında çıkan söylentilere böylelikle cevap verdi.

Berkant Kayhan'ın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Son günlerde çıkan dedikodulala ilgili açıklama yapmak istiyorum. 

Maalesef yaz mevsimi başında ailevi sebepler dolayısıyla takımla birlikte olmam mümkün görünmüyordu. Bu nedenle takımımla hem bireysel gelişimime odaklanmamı sağlayacak hem de rekabetçi oyundan uzak kalmayacağım bir plan yapmaya çalıştık.

Bu süreçte kariyerimin zarar görmemesi için üstün anlayışı gösteren Galatasaray Espor'un çeşitli dedikodularla yıpratılmaya çalıştığını görmek beni çok üzüyor. 

Önümüzdeki süreçte ortaya koyduğumuz plan doğrultusunda çalışmalarımı sürdürüp Galatasaray Espor'un bir parçası olduğum sürece kulübün başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim.

Tüm taraftarlarımıza önümüzdeki günlerde çok iyi bir "Luana" izleyeceklerinin, eğer şans bulamasam bile yarattığım rekabet ile takımımın çok daha iyi performans göstermesine katkı sağlayacağımın sözünü veriyorum.

Playerbros ekibi olarak kendisine başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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